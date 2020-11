¿Qué pasó con la libreta de servicio militar de Evo? Exviceministro revela que fue quemada

Escucha esta nota aquí

“He hablado con el Ministro (Arturo Murillo) y me ha dicho que lo han quemado, así textual, sus palabras”, esa es la revelación que el exviceministro de Régimen Interior, Javier Issa, realizó en una conversación telefónica con el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Iván Rojas.

La grabación circula en redes sociales y muestra al exjefe policial en un contacto con la entonces autoridad, afirmando que está con la “soga en el cuello”, presionado por la ubicación del documento, que fue decomisado junto con otros a Patricia Hermosa, exjefa de Gabinete del expresidente Evo Morales.

“No, es que en este momento, doctor, ocurre lo siguiente. Me dicen: ‘dónde está la libreta’. Y le digo, no le estoy mintiendo, me están controlando, doctor. Están controlando a mi familia y me dicen: ‘dónde está la libreta’”, explica Rojas que en la comunicación además revela que teme por su vida.

El ahora exviceministro responde: “Yo le he preguntado al ministro (Arturo Murillo) y me han dicho que lo han quemado”, sin ahondar más sobre los detalles de la destrucción de la libreta de servicio militar, que era uno de los documentos que iba a ser utilizado para inscribir a Morales como candidato a senador.

La grabación:





El 31 de enero pasado, Hermosa fue aprehendida cuando estaba a punto de tramitar la inscripción de Morales ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y permaneció detenida hasta hace algunas semanas.

Issa renunció el pasado miércoles al viceministerio de Régimen Interior, mientras que ahora se desconoce el paradero de Murillo. Versiones apuntan a que el exministro habría abandonado el país y se trasladaría a Estados Unidos (EEUU), debido a que es procesado por el caso gases lacrimógenos adquiridos con supuesto sobreprecio para las fuerzas policiales y las FFAA.