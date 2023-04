¿Qué son los ronderos peruanos que Evo pretende organizar en el Trópico de Cochabamba?

En exmandatario señaló que “hace un año, pedimos que intervenga Migración para controlar la presencia de extranjeros. No responden hasta ahora. Si no hay presencia del Ministro de Gobierno, nos vamos a organizar en 'ronderos' como nuestros hermanos campesinos en Perú”.

Morales contó que el sábado fue detenido cuando viajaba a su chaco. Cuando preguntó por qué, miembros de Federación del trópico le explicaron que estaban controlando el paso de extranjeros, "Fuera extranjeros que no están legales. Los felicito por esa decisión. Por eso los colombianos, brasileños se replegaron hacia adentro, no sé si al Tipnis, al Cono Sur. Si no hay presencia policial, el pueblo nos va a defender como los ronderos, en Perú”.