Queda en nada el proceso contra exmagistrados que avalaron la reelección de Evo

El Juzgado Anticorrupción Segundo de la ciudad de Sucre emitió una resolución a favor de los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que avalaron una nueva repostulación de Evo Morales con un fallo, que consideró que la reelección es un derecho humano.

“La justicia ordinaria no los investigará ni los procesará, eso debe ir a la Asamblea para un juicio de responsabilidades. Lo vergonzoso e incoherente de esto, es que los denunciados no son actualmente magistrados y la máxima sanción que les puede dar el Senado, es la destitución del cargo”, lamentó el abogado Williams Bascopé.

La denuncia fue formulada por resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) e incumplimiento de deberes, por la Sentencia Constitucional 0084 que habilitó al entonces presidente Evo Morales, al vicepresidente Álvaro García Linera y a todas las autoridades electas a repostularse de manera indefinida.

Los autores de ese polémico veredicto fueron Oswaldo Valencia, Mirtha Camacho, Neldy Andrade, Rudy Flores, Zenón Bacarreza y Macario Cortez. Incluso algunos llegaron a ocupar cargos en el Gobierno central tras concluir su mandato en el TCP.

“Esta audiencia fue una total vergüenza, solo nos permitieron exponer cinco minutos, y a fuerza de reclamar al juez que no quería darnos la palabra y de paso, el Ministerio Publico no defendió nada y sólo dijo: 'estaré a lo que usted decida señor juez´' y no apeló la aberrante decisión del juez”, deploró el jurista.