Queman 54.000 hectáreas en Choré y hay asentamientos en el lugar

Las pocas palmeras de motacú que aún quedan en pie, con sus hojas caídas parecían llorar porque todo el bosque a su alrededor estaba quemado. Esto sucede hace más de un mes en la Reserva Forestal Departamental Choré, una de las tantas áreas que se queman en Santa Cruz y que han contaminado con humo a casi todo el departamento de Santa Cruz.



Hasta el lugar llegó una comisión de la Asamblea Legislativa y del ejecutivo de la Gobernación de Santa Cruz, que pudo verificar que hasta el momento se han quemado más de 54.000 hectáreas, hiriendo profundamente a la reserva de más de un millón de hectáreas, ubicada a unos 100 kilómetros de la ciudad de Yapacaní.



Los funcionarios departamentales manifestaron haber quedado sorprendidos por la magnitud de los incendios, los que evidenciaron que han sido provocados hace pocas horas -algunos troncos todavía humeaban- aunque el bosque arde desde hace más de un mes.



Lo más llamativo de la inspección son los masivos asentamientos de colonizadores que siguen un patrón: una casa de madera de dos plantas, árboles incinerados a su alrededor y, en algunas parcelas, hasta un vehículo todoterreno.



El secretario de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, Pablo Sauto, manifestó que a través de fotografías georreferenciadas, se ha evidenciado la quema de las 54 mil hectáreas. “Hay casas muy precarias, parece que las arman distribuyen las tierras, queman el bosque y se van de la zona”, dijo, al terminar la inspección que debía llegar hasta los incendios, pero se advirtió que el camino estaba bloqueado con troncos de árboles caídos.



Rodo Villarroel, del Comité de Hacienda de la Federación (de campesinos) Choré, manifestó que su organización cuenta con 5.300 afiliados y están coadyuvando a combatir los incendios con cuadrillas de personas que habitan el lugar. Al mismo tiempo afirmó que las quemas están autorizadas por la Autoridad de Fiscalización y Cintrol Social de Bosques y Tierra (ABT), que los asentamientos son legales y que las parcelas tienen títulos.



“Sabemos que esto es una reserva, estamos desde 1993 asentados aquí con personería jurídica y sabemos bien quién da personería, puedo evidenciar, la gobernación y la subgobernación de aquellos tiempos”, dijo el dirigente.



Consultado sobre las casas precarias que lucen abandonadas, Villarroel indicó que la mayoría de los “propietarios” de las parcelas viven en Campo Víbora y en Yapacaní y no se quedan a vivir en el lugar porque no tienen servicio de agua potable o escuelas para sus hijos. Aseguró que las actividades que se realizan allí son relacionadas a la agricultura y la ganadería.



Por su parte, el asambleísta Rony Justiniano anunció que se solicitará al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) un informe sobre la dotación de los terrenos y a la ABT sobre los incendios. “Los incendios son provocado, no es el chaqueo tradicional que se hace, esto lo tumban, le meten fuego y después se descontrola. Tenemos que ver quiénes son los responsables”, sostuvo.



Por su parte, el vicepresidente de la Asamblea Departamental, Óscar Feeney, demostró su asombro por la magnitud de los incendios a lo largo de 50 kilómetros de camino.



“En toda la zona existen caminos, terraplenes para hacer los asentamientos de gente, parece que el Gobierno está financiando la construcción de estos caminos, porque vemos que tienen capa base y está todo loteado”, apuntó la autoridad, a tiempo de anunciar que se pedirá a la Directiva de la Asamblea una comisión de tierras que investigue las irregularidades que se evidencian en Choré. Del mismo modo, cuestionó la falta de accionar de las autoridades nacionales como la ABT, el INRA, la Policía y el Ministerio Público, que no asistieron a un Comité de Emergencia Departamental (COED), convocado hace pocos días.