"Quería ir al mundial de karting y la Aduana frenó ese sueño", lamento de un piloto boliviano

Insólito. El campeón de karting (Rotax), Mauricio Colanzi, acaba de quedarse sin aspiraciones de acudir a su primer mundial de karting (y el primero para alguien nacido en Bolivia). El motivo no recae sobre un tema deportivo ni de preparación, sino porque la Aduana Nacional de Bolivia frenó en seco ese sueño.

Colanzi relató a EL DEBER que tenía todo listo para correr en el campeonato argentino de kart y así puntuar para el campeonato mundial que se realizará en Portugal. El piloto hizo una fuerte apuesta debido a las amplias aspiraciones que tenía para asistir a esta cita -fijada para noviembre de este año- en representación de Bolivia.

Con el equipo listo y con el rumbo iniciado, el personal de la Aduana en la ciudad fronteriza de Yacuiba no le permitió el tránsito, argumentando que el procedimiento para la salida de su equipaje deportivo no era el correcto, es decir, el pequeño kart debía tener un trámite de exportación temporal, un procedimiento que aplica para equipos no acompañados.

"Hago esto público para ver si las autoridades ponen finalmente su reglamento en orden, para que otros pilotos no tengan los mismos problemas y podamos salir a representar a nuestro país", sostuvo el piloto en un contacto con EL DEBER.

Colanzi detalló que el personal de la Aduana pidió que los karts tengan placas, como los vehículos convencionales que se movilizan en las calles, algo que no es factible ya que al momento de importar un chasis, los mismos no traen motor. Los motores se cambian porque se arruinan y cada piloto tiene varios motores.

"La exportación temporal, tiene como requisito presentar documentación del transportista. Pero como este material lo estaba trasladando yo, no existen documentos de transportista”, agregó.



"El manejo correcto es como equipaje deportivo. El aduanero indicó que no tenía un procedimiento correcto, que acuda a una oficina de Aduana a ver qué otro procedimiento se hace, pero lastimosamente ya no podemos asistir, porque el viernes comienzan los entrenamientos en Santa Fe, el sábado es la jornada de clasificaciones y el domingo la carrera", lamentó el campeón nacional.



En esta disciplina cada piloto corre con todos los gastos y en el caso de Colanzi tenía pagado un equipo de mecánicos argentinos, inscripciones y otros gastos que ya no pueden recuperarse y que superan los $us 2.000

EL DEBER se contactó con la responsable de la Aduana en Yacuiba, Wilma Laime, y en primera instancia (jueves) dijo no conocer sobre esta situación. En un nuevo contacto manifestó que estaba en una reunión. También se buscó la palabra de las autoridades nacionales, pero las llamadas no fueron atendidas.

Por otra parte, el dirigente de la asociación que representa a los pilotos, Abel Iriarte, sostuvo que esto ha sido visto como una desproporción tanto dentro como fuera de Bolivia y es algo que no ocurre en el ámbito deportivo.

"Es muy lamentable que pasen este tipo de cosas. Lo que vemos es un vacío jurídico que ni los mismos funcionarios de la Aduana saben cómo manejar la situación. Si usted va con su bicicleta o raqueta a otro país hasta se lo puede considerar como contrabando. Es necesario tener un nuevo esquema legal porque el kart es un equipo deportivo y que no circula en la calle", sostuvo el dirigente.

Actualización

Horas después de publicada esta nota, el presidente de la Comisión Nacional de Karting (CNK), Orlando Careaga, salió a exponer que todo piloto debe acudir a dicha institución, ya que ellos centralizan y gestionan este tipo de permisos.

Según Careaga, a Colanzi le negaron el paso por no hacer los trámites por medio de la CNK, como establece el protocolo dispuesto por la Federación Internacional de Automovilismo, y dijo desconocer cualquier solicitud del piloto afectado para acudir a la competencia en Argentina.

"Nosotros teníamos que haber hecho el trámite previo, pero no se ha hecho", puntualizó, a tiempo de exponer que los pilotos deben afiliarse cada año a la CNK y más cuando planean viajes al exterior.

