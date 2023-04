Quiebre Evo-Álvaro tiene larga data y se ahondó por cercanía de García con Arce

Hoy el escenario es distinto. La facción del MAS que promueve el retorno de Evo al poder ayer se fue en picada contra García Linera. Ratificaron que la ruptura, confirmada el domingo, se originó tras los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F) cuando el voto ciudadano rechazó la posibilidad de una nueva reelección presidencial. No obstante, el líder del MAS se postuló en 2019 para un cuarto periodo consecutivo y lo hizo por encima del actual límite fijado en la Constitución.

“García Linera ha sido el autor intelectual para que se tomen malas decisiones como sucedió con el 21F . Y hoy lo vemos como vocero, queriendo ocupar el espacio de Jorge Richter. Hay que ser muy conscientes. Acá el funcionario se define o blanco o negro. No estar a medias tintas. Ha sido muy claro el presidente Evo Morales” , cuestionó el diputado Freddy López (MAS), quien valoró la declaración que formuló el jefe de su partido político desde Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba.

EL DEBER marcó y remitió mensajes al móvil del exvicepresidente, pero no atendió el requerimiento de este medio. Ante quejas similares, García Linera dijo en varias entrevistas televisivas que no iba a polemizar sobre estos temas y que no era el tipo de política que él hacía. “Respeto las opiniones y prefiero pasar de página”, remarcó. Indicó que su prioridad, como político, era precisamente generar acciones en favor de los sectores sociales más vulnerables y de los trabajadores.