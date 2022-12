¿Quién es el juez que dio detención preventiva a Camacho? Sergio Pacheco no activó su cámara en la audiencia

"Me dirijo a los nuevos jueces que son posesionados, deben tomar en cuenta que no asumen un privilegio, lo que asumen es una gran responsabilidad y deben de ser conscientes que tienen que garantizar por sobre todas las cosas los derechos y nunca privilegios, esa es la garantía el Estado de Derecho, ese es el mandato de nuestra Constitución", dijo el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Eddy Arequipa, al momento de posesionar a los jueces.

"No tuvo la decencia siquiera de darle la cara al país y mostrar su rostro para darle cierta certeza de administración de justicia. Un juez del que no le conocemos la cara porque ya aparecieron fotos de él con el (ex)comandante Aguilera y el ministro de Gobierno. Probablemente por eso no quería mostrar su rostro para no ser vinculado a las autoridades del Órgano Ejecutivo", sostuvo el legislador Bazán la madrugada de hoy.