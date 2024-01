¿Quién es Eugenio Zaffaroni? El abogado argentino que asesora a Evo Morales en su lucha por una nueva candidatura presidencial

Zaffaroni defendió a Evo Morales durante su estadía en Argentina cuando el expresidente fue acusado de terrorismo. Fue uno de los dos jueces que votó en contra de la resolución de la Corte-IDH, la cual declaró que la reelección indefinida no es derecho humano.

En el texto de su voto disidente en la Corte IDH, Zaffaroni aclaró que no tiene ninguna preferencia por las reelecciones indefinidas y que se felicita de que en su país no se admita esa modalidad. Sin embargo, consideró que “la Corte no es competente para juzgar las particularidades de las formas de gobierno que adoptan nuestros Estados, más allá de los estrictos límites esenciales a cualquier democracia representativa que le señalan los instrumentos internacionales que el tribunal tiene el deber de hacer cumplir, en ninguno de los cuales se hace referencia a la reelección indefinida”.