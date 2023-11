¿Quién es Milton Mauro Mamani, el impulsor del revocatorio de Arce y Choquehuanca?

Esto porque, según su cálculo, necesita $us 236 mil para la impresión de 22 mil libros y la logística que implica hacerlos firmar en los nueve departamentos y obtener el 25% del padrón electoral; es decir 1.782.769 firmas y huellas para llevar a un referendo de revocatoria de mandato a las primeras autoridades del país.

No es la primera vez que Mamani Alonzo inicia un proceso como este. En 2018 buscó revocar a un diputado y su suplente de la circunscripción en la que él vive. Por temas políticos, no prosperó, cuenta.

El impulsor de esta iniciativa lamenta que el TSE no difunda este proceso, que sea burocrático y que cometa “maltrato psicológico”.

Mamani Alonzo también es tiktoker y a través de esa plataforma invitó a Evo Morales que imprima los 22 mil libros y sea el primero en firmar, de manera de resolver pacíficamente sus diferencias con Arce. No ha tenido respuesta.

Mamani Alonzo señala que es muy difícil ser politólogo en Bolivia, a no ser que el profesional se alinee con algún partido político de turno . Pero eso no lo amilana, dice que vivirá en el país, que cree en Bolivia.

“La soberanía está en el artículo 7 (de la CPE); el ciudadano no se la cree que delega (la democracia), porque no se la cree que es titular (de la democracia). Como no se la cree que es titular, aprovechan esa desinformación, ese desconocimiento, la clase política, que nos representa, hace su agosto, hace su Carnaval. Entre ellos disimulan, pero nosotros somos los que pagamos los platos rotos de los errores”, manifiesta.