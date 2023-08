¿Quiénes son los 4 hombres que ayudaron a Marset en trámites, viajes familiares, provisión de droga y ‘lavado’ de dinero?

"En uno de los domicilios se pudo encontrar un poder amplio suscrito por Sebastián Marset que le da a Roberto Arana para que realice los trámites en el consulado uruguayo y dentro del territorio nacional, por lo tanto, Marset no puede alegar desconocimiento de que su entorno cercano no lo conocía, sino al contrario, había un grupo de personas que estaban protegiendo sus actividades ilícitas y blanqueándolas para que no sean detectadas por las instancias correspondientes", aseguró del Castillo.