Quintana dice que no debe haber ningún “liwi liwi” (débil) en el MAS y que Evo “es modelo de hombre”

“Ningún ‘liwi liwi’ se libera de su patrón, de la opresión, están condenados a ser anónimos, a morir sin que les recuerde ni siquiera su chica, están condenados a ser cómplices de los verdugos, no queremos en el MAS ningún ‘liwi liwi’, carajo, no queremos ‘karisiris’ (los que cortan), que nos saquen la sangre, la grasa, en el MAS debemos tener la claridad estratégica que tiene nuestro compañero Evo, que es modelo de hombre, de dirigente, si queremos tener una patria digna”, afirmó Quintana.

“Un masista que roba está del lado del imperio, de la derecha, de los ‘karisiris’, no queremos eso, por eso debemos tener el coraje de denunciar cualquier acto de corrupción (…) No podemos ser acusados de corrupción, nos pueden acusar de ser antiimperialistas, radicales, pero no por corruptos, no nos pueden acusar de eso, que nos acusen por radicales, porque peleamos contra el imperialismo”, recalcó.