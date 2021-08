Quintana pide "abrazar" y "mimar" a homosexuales y lesbianas desde el MAS

Escucha esta nota aquí

El exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dejó más de una decena de titulares en uno de los discursos que emitió en su visita a Santa Cruz y uno de ellos estuvo enfocado en engrosar las filas del Movimiento Al Socialismo (MAS) con los miembros de la comunidad LGBTIQ, que engloba a las personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, intersexuales y queers.

"Cuantos más lesbianas y más homosexuales existan en el MAS, bienvenidos compañeros, aquí los vamos a abrazar y los vamos a mimar", remarcó la exautoridad desatando los aplausos y las risas de los presentes.

Fue en ese momento en el que Quintana observó que habían personas que no aplaudían y sostuvo que no necesitaban aplaudir y fue ahí que sostuvo que dentro de la ideología del partido azul se defienden las condiciones humanas y no hay sometimiento a los prejuicios sexuales.

Además, instó a Evo Morales, líder del partido, a crear una comunidad que incluya a "heterosexuales, gays, lesbianas, etcétera, etcétera" porque así sería "el presidente más democrático del mundo". Y apuntó que "si el compañero Evo no se anima a liderar ese gran movimiento, aquí tienen a su gran servidor. Eso es revolución", manifestó Quintana en su intervención. Estos comentarios también desataron las risas de Evo.

El exministro hizo referencia a la comunidad LGBTIQ con una alusión previa a la Iglesia Católica, sosteniendo que no hay que someterse a quienes visten de sotana, pero resaltó y se declaró admirador de la figura del Papa Francisco.

"Cómo no admirar al Papa Francisco por su lucha contra esa jerarquía del Vaticano que le negaba derechos a quienes no necesariamente son católicos (...). Cómo no vamos admirar el coraje del Papa Francisco en defensa de los homosexuales, en defensa de quienes no necesariamente tienen opciones sexuales convencionales. El Papa Francisco está defendiendo la condición humana y la condición humana es independiente de la preferencia sexual", manifestó Quintana.

Pidió a los militantes liberar a los compatriotas del miedo a ejercer su sexualidad en una sociedad conservadora.

"¿De que revolución democrática estamos hablando si estamos negando el derecho de una parte de a sociedad? No se avergüencen, no le tengan miedo, Nosotros tenemos que ser la vanguardia de la tolerancia, la inclusión y el respeto a los diferentes porque no hay revolución si no se hace eso", manifestó Quintana.

Quintana señaló que dentro de los pilares del MAS se encuentra el antiimperialismo, el anticapitalismo y la cultura de la tolerancia. Y advirtió que a la hora de declararse masistas también deben apegarse a estos pilares.

