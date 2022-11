Quintana reaparece y acusa al Gobierno de pactar con el gobernador de Santa Cruz

La vehemencia del exministro, Juan Ramón Quintana, no tiene límites a la hora de exponer en seminarios en los que acompaña al expresidente, Evo Morales. Ayer (sábado) se presentó en la universidad Casimiro Huanca, del trópico de Cochabamba donde se estrelló contra el Gobierno por un supuesto acuerdo con el Gobernador, Luis Fernando Camacho, no mencionó el conflicto de 2019 y se jactó de haber apresado al ex Prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.

“Los liwi-liwi (endebles) son aquellos que transan, son aquellos que negocian bajo la alfombra, son aquellos que dan impunidad a los torturadores, a los violentos, a los masacradores; por debajito están negociando, 'no te voy a llevar a un proceso para que no te juzguen por los crímenes de Senkata ni de Sacaba pero déjame gobernar ’, compañeros ese es el acto de traición más ruin que se puede esperar de los gobernantes”, dijo el exministro en directa alusión a los juicios por ‘golpe I’ y ‘golpe II’ en los que el gobernador cruceño está sindicado.

A los estudiantes les dijo que las universidades indígenas creadas por Evo Morales no pueden tener autonomía porque ese derecho no es garantía de nada. “Algunos están planteando autonomía universitaria, dicen ‘hay que ir por el camino de las universidades públicas’, compañeros las universidades públicas hoy día están minadas de mediocridad, de corrupción, no tienen futuro, no tienen horizonte, fíjense que a las universidades se han acoplado al golpe de estado el 2019”, espetó Quintana.