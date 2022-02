Quispe dice que “la derecha colocó las bolsas con cerveza” y asegura que no bebió

Escucha esta nota aquí

El gobernador de La Paz, Santos Quispe, culpa a la derecha por las bolsas con latas de cerveza que fueron encontradas la noche del miércoles dentro de su despacho. Asegura que no bebió, pese a que ayer admitió que llegaba a “descansar”, después de haber visitado una comunidad.

La autoridad regional, que comparecerá ante el Ministerio Público, tras haber pasado la noche en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), niega por completo que estuviera en estado inconveniente.

“La derecha, ellos han colocado esas bolsas negras con cerveza, pensando que yo estoy borracho, no estoy borracho, estoy sano, por eso estoy dando la cara, soy inocente (…) No he consumido nada de bebidas alcohólicas, por eso estoy sano, sino ahora estaría mareado, estoy sano”, dijo en oficinas de la Fiscalía.

Dos asambleístas de oposición descubrieron a la autoridad departamental, dentro de despacho, junto con otras nueve personas (tres varones y seis mujeres), con quienes supuestamente consumía bebidas alcohólicas.

Sus declaraciones:

Consultado ese momento por periodistas si había bebido, Quispe dijo: “Yo he venido de un lugar a descansar aquí, porque mañana (hoy) tengo una actividad. Sí (he consumido bebidas alcohólicas), estaba en una comunidad, he venido a descansar porque tengo actividades desde las cinco de la mañana”.

Imágenes de medios de comunicación muestran a Quispe con la mirada perdida y con tono desafiante en más de una oportunidad. “Siempre perseguidos. Yo voy a afrontar, como buen hombre, que me metan”, exclamó cuando era trasladado por los efectivos del orden.

Otros videos muestran cómo las personas que estaban ocultas en la cocina y el baño de la gobernación, desalojan esos espacios, y ahora, desde la Asamblea Departamental y otras instancias, se exige la dimisión del gobernador.