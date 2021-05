Quispe dice que no pueden expulsarlo de Jallalla porque nunca fue militante y acusa a Chui de vender cargos

Escucha esta nota aquí

Santos Quispe afirmó en las últimas horas que no pueden expulsarlo de Jallalla porque nunca fue militante y acusó al máximo dirigente de ese partido, Leopoldo Chui, de haber “vendido” cargos.

Tras conocer la resolución que emitió ese frente, el gobernador de La Paz sostiene que solo fue invitado para postular bajo esa sigla en las elecciones subnacionales, ratificando que esa alianza concluyó.

“Yo he escuchado las declaraciones (de Chui), él me expulsa de su agrupación; al fn y al cabo, no me puede expulsar si nunca he sido un militante de Jallalla, solo he sido un invitado. Felipe Quispe estaría orgulloso por dejar este partido”, ironizó.

Consideró que Chui “es el único traidor” y que “se ve que está preocupado porque ha vendido los cargos, por eso la gente le debe estar exigiendo, por eso está desesperado y haciendo marchar a su gente”.

Jallalla protagonizó una marcha contra Quispe, acusándolo de “traición” y “nepotismo”, anticipando promover una revocatoria de su mandato y otras medidas de presión para entorpecer su gestión en la Gobernación paceña.