Quispe pide que paceños en Santa Cruz retornen a censarse y llama “cartero” a Luis Fernando Camacho

Antes de ingresar a la reunión del Consejo Nacional de Autonomías, que sesiona en la Casa Grande del Pueblo, la autoridad también se estrelló contra su par cruceño, Luis Fernando Camacho, por no asistir al encuentro , donde se debate la postergación de la encuesta nacional.

Sostuvo que esa jornada cae miércoles y perjudicará las actividades económicas, razón por la que sugirió que se realice un sábado o domingo, pero que no se postergue por mucho tiempo , porque confía en que La Paz accederá a más recursos.

“Otro problema que tenemos es la actualización cartográfica, fue realizada en Pando, Beni, Oruro, pero no en el departamento de La Paz, eso nos traerá problemas. Yo le digo al Gobierno central que el Censo no tape la pobreza ”, agregó.

Asimismo, Quispe criticó duramente a Camacho, por no acudir al encuentro. “El gobernador de Santa Cruz no asiste, es lamentable que tengamos esa clase de autoridad, que viene a La Paz a entregar cartas, como un cartero, pero no viene a estas reuniones de tanta importancia sobre el Censo”, concluyó.