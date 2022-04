Quispe sobre Copa: “Cada día que pasa el poder la está volviendo loca, ciega y prepotente”

Escucha esta nota aquí

El gobernador de La Paz, Santos Quispe, considera que el poder está volviendo “loca” a la alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, quien el fin de semana “carajeó” a vecinos que exigían obras en el distrito 14 de esa urbe alteña.

Mediante su cuenta en Twitter, la autoridad regional criticó la falta de respeto de Copa, que reprochó a quienes estaban presentes en un acto público por la actitud que asumieron durante el Gobierno transitorio.

“Cada día que pasa el poder la está volviendo loca, ciega y prepotente. Ya está un año, solo falta unos días, si el distrito 14 pide obras es para que cumpla lo que prometió en campaña”, posteó Quispe.

El tuit:

Cada día qué pasa el poder lo está volviendo loca, ciega y prepotente. Ya está un año sólo falta unos días, si el distrito 14 lo pide obras es para que cumpla lo que prometió en campañas.



Agregó que “usted pide respeto, pero si no respeta a la ciudad de El Alto, aquí viene a carajear”, advirtiendo dejadez en la gestión que cumple Copa en esa urbe, que exige más proyectos.

El sábado, en un acto en la Feria de Ramos, carretera a Copacabana, la alcaldesa dijo: “Algunos me decían: 'Obras, obras', gritaban. Saben qué les digo, compañeros, yo no tengo ni siquiera un año en la gestión, yo he llegado a media gestión. Yo me pregunto dónde estaban ustedes para gritarle a la señora (Soledad) Chapetón 'obras' (…) ¡Dónde estaban ustedes, carajo, cuando nos estaban humillando! ¿Ocultados también?”.

