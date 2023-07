Quispe y Arias mantienen la pugna por los festejos paceños

La reacción del alcalde, Iván Arias, fue casi inmediata, porque le recordó esta norma y también le dijo que no existe una autonomía superior o inferior como argumentó Santos Quispe en su discurso de promulgación.

“Ya no puede ser que digan que la Gobernación es una autonomía superior y que nosotros somos una autonomía inferior, ¿dónde hay eso? este señor no ha pasado municipalismo 0.1, o sea, no hay autonomía superior ni inferior, todos somos equidistantes, somos del mismo nivel”, le dijo el burgomaestre.