‘Rambito’ y ‘La Karem’, los agentes señalados por tortura tras el asalto al hotel Las Américas

¿Qué es lo que declararon las víctimas?

“Uno me apuntó con una ametralladora, otros me agarraron a culatazos y mi esposa trató de defenderme , pero fue tirada al piso. Un policía le puso el pie en la espalda y le dijo que no mire ”, señala el relato judicializado.

“Me amarraron, me arrastraron, me colocaron plásticos a mis ojos, bolsas negras a la cabeza y nos trasladaron a La Paz. Me golpeaban, me interrogaban y cuando me di cuenta estaba descalzo. Ahí actuó ‘Rambito’. Me decía si yo sabía jugar a la ruleta rusa, me colocaban bolsas negras en la cabeza y estaban por ahogarme”, se lee en el relato.