Ramiro Tapia espera que Milei “diga la verdad” sobre lo que pasó el 26 de junio

— ¿Cuáles fueron los resultados de la reunión con la Ministra de la Presidencia después de su repliegue?

Hicimos un análisis de lo acontecido en Argentina, es decir, no sólo hablamos de la carta en cuestión, sino de los antecedentes previos al 26 de junio. Ratificamos la postura de Bolivia ante la versión que no hubiera un golpe de Estado, que solamente era fraudulento, que tenía inteligencia que abordaron los temas, que había un control en casi todos los poderes del Estado, había 200 presos políticos… En la nota pedimos que se diga la verdad, que no se puede sentenciar algo que no conocen. Además, señalar que la carta provenía de la oficina del presidente de la República.