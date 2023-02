Recapturan a reo brasileño que escapó tras matar de un tiro a policía en La Paz

A las 22:52 de ayer la Policía boliviana recapturó a Felipe Edvaldo Menezes Iglesias, el reo brasileño que por la mañana había matado a un efectivo policial, después de salir de la cárcel de Chonchocoro hacia un centro hospitalario de la ciudad de La Paz. Esta es la segunda vez que el extranjero intentaba evadirse de un penal boliviano. La madrugada del 14 de junio de 2022 escapó de Palmasola y 30 horas después fue recapturado. En la ciudad de La Paz se vivieron ayer momentos tensos y trágicos. Menezes estuvo prófugo por cerca de 12 horas tras matar a su custodio en el Hospital de Clínicas. Había llegado desde el penal de Chonchocoro al nosocomio en un vehículo particular manejado por un policía. No pudo ingresar al bus de Régimen Penitenciario que transportó a otros seis presos. Cuando llegó al hospital, según el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, el reo mató al sargento Domingo Chávez Condori, quien recibió tres impactos de bala. El otro custodio, el sargento Nelson Choque Álvarez, fue herido en la región abdominal y hasta anoche su cuadro clínico era reservado, aunque se informó que su vida ya no corría peligro. “El trabajo de la Policía nos ha permitido la captura, a las 10:52 (de la noche), del sujeto que intentó burlarse del pueblo boliviano. Por tanto, queremos informar que el señor Felipe Edvaldo Menezes Iglesias ha sido recapturado por la Policía boliviana y así también hemos logrado la aprehensión de un ciudadano de nacionalidad boliviana que responde al nombre de Alfredo Velarde Cruz. Este sujeto habría alquilado el inmueble en la localidad de Vicha, en el departamento de La Paz, y habría ayudado con la fuga del señor Menezes”, informó anoche el ministro Del Castillo. La autoridad también presentó a otros cuatro implicados en la fuga del reo brasileño. El primero fue Félix Max Silva de Souza, otro ciudadano brasileño que manejó la motocicleta para ayudar a fugar al preso del hospital paceño. Luego se presentó a otros dos brasileños que estaban en un inmueble en el municipio de Viacha, cerca del penal de Chonchocoro, y quienes planificaron la huida. De ambos se desconoce la identidad real. El ministro detalló que estos dos extranjeros ayudaron en la fuga del reo, incluso se vio a uno de ellos caminar por el nosocomio con un arma larga, sin ningún tipo de preocupación. Por último, Del Castillo también presentó a la médica Narda Callisaya Conde, quien habría firmado el certificado médico para que el reo brasileño pueda salir del penal de Chonchocoro al nosocomio, ubicado en la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz.

Permiso médico



Una orden del director del penal de Chonchocoro, mayor Napoleón Espejo Candia, fue suficiente para que el reo brasileño sea trasladado del recinto hasta el Hospital de Clínicas en La Paz. La orden señala que la salida es de “emergencia” y no existía una orden judicial de por medio.



En la orden de salida del penal de Chonchocoro se maneja el nombre de Andrés Luis Xavier da Rocha; sin embargo, el Ministerio de Gobierno aclaró que el nombre real del reo fugado es Felipe Edvaldo Menezes Iglesias.



La orden fue firmada el 30 de enero y ejecutada recién ayer. Según el documento, el reo debía ser llevado a la unidad de traumatología y no especifica la especialidad que debía atender la “emergencia”. Autoridades del Hospital de Clínicas informaron que este caso no era una emergencia y que el preso fue atendido por el convenio que tienen con Régimen Penitenciario.



Se le colocó una férula en el pie izquierdo, dijo uno de los médicos contradiciendo al ministro Del Castillo, quien dijo que el reo mató y se dio a la fuga ni bien llegó al Hospital de Clínicas. Incluso, algunos testigos del hecho vieron a Menezes Iglesias ingresar al baño y luego matar a su custodio.



Del Castillo también informó que en la salida a Yungas, en el barrio Gráfico, se encontró una segunda motocicleta usada en el crimen. El ministro no informó dónde se recapturó al reo brasileño y adelantó que seguirán las investigaciones para verificar si personal de Régimen Penitenciario está involucrado en el hecho.