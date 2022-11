Rechazan denuncia contra dirigentes por cerco a Santa Cruz y ven justicia desigual

“Nos sorprende que luego de presentar la denuncia contra dirigentes afines al MAS por el cerco a Santa Cruz y que ha sido flagrantemente un delito de terrorismo, de atentados contra la salud, pero haya sido desestimada en cinco días. Hay una clara selectividad que tiene el Ministerio Público para no admitir esta denuncia ”, manifestó el jurista.

Camacho sostuvo que el fiscal de la Unidad de Análisis, Osmar Pereira, fue quien rechazó la denuncia, pero adelantó que presentarán otra demanda. “ El fiscal dice que no se adjuntaron elementos de pruebas, pero según la jurisprudencia eso se va a obtener en el transcurso de la investigación. Lo que hace Osmar Pereira es cumplir su rol de peón del gobierno y de fiscal de parte del oficialismo”.

Al respecto, el abogado del gobernador, Martín Camacho, aseveró que el caso fue admitido en La Paz, lo que no procede ya que los supuestos hechos ocurrieron en Santa Cruz.

El rector Vicente Cuéllar informó que aún no fue notificado y aseguró que la denuncia busca amedrentarlos.

“No fuimos notificados y observamos que quien ha denunciado no tiene la legitimidad activa. Es una persona que no vive en Santa Cruz, seguramente ni siquiera se ha enterado de los acontecimientos. Somos respetuosos de la ley y cuando seamos notificados vamos a responder, pero es una forma de amedrentar y acallar a una comisión que ha pedido censo para todos”, dijo.