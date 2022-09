Rechazan el arribo de Evo Morales a los Yungas

Evo Morales arribará a los Yungas en pleno conflicto cocalero y en medio de la denuncia contra técnicos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). El expresidente estará hoy en Coroico y Caranavi y mañana en Palos Blancos y Alto Beni, municipios del norte amazónico de La Paz.



La llegada del exmandatario causó molestia en las bases cocaleras e interculturales. Vidal Gómez, dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), informó a este medio que los interculturales de Caranavi no recibirán a Evo Morales, aunque si lo dejarán llegar al municipio.



“El hermano Evo Morales tiene todo el derecho de ingresar a cualquier municipio, pero en Caranavi no lo recibirán los interculturales. Él (Evo Morales) será recibido por la Federación Agraria Provincial de Comunidades de Caranavi (FAPCA), que estuvo con la derecha en el golpe de Estado y se daría la mano con la derecha”, informó Gómez.



Mientras, antes de iniciar la marcha de los cocaleros, un dirigente de Coroico afirmó que Morales llegará a una comunidad y no al centro urbano de Coroico debido al rechazo que existe contra el exmandatario por apoyar al dirigente Arnold Alanes. “No sé si lo recibirán con chicotazos o con abrazos”, dijo el dirigente.



Morales anunció que hoy estará en Coroico por la mañana y en Caranavi por la tarde y que mañana llegará a Alto Beni y Palos Blancos.