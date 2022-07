“Reclamamos desde febrero y con propuestas, el Gobierno no escucha y es un error político”

En este espaci o se buscaba reflejar las posiciones del rector de la Uagrm y del vocero presidencial, Jorge Richter, quien primero aceptó y luego señaló que estaba ocupado . Esperamos su respuesta hasta el cierre de edición. Este medio se contactó con los ministros Sergio Cusicanqui y Édgar Montaño, pero no contestaron.

¿Cómo evalúa el paro? Fue un paro muy positivo. Realmente logramos lo que planteamos. Hablamos que se debe generar una conciencia colectiva y que el ciudadano sin presión de ninguna naturaleza acate el paro disciplinadamente y no responda a provocaciones.

Nadie está obligado a pensar de la misma manera, pero creo que la mayor parte de la población es consciente de que el paro y lo que reclamamos irá en beneficio de la población. Un censo bien hecho va a reflejarse en mejor educación, salud, caminos, acceso a los servicios básicos de esa población que, según proyecciones del INE, alcanza a 700.000 nuevos habitantes de Santa Cruz desde el último censo, pero a quienes no se puede atender en sus necesidades.

No hemos sido escuchados y el vocero presidencial ha salido a manifestar que si nosotros queremos diálogo, deberíamos suspender nuestras medidas.

Lamentablemente hemos llegado a este extremo y a la protesta por falta de voluntad política del Gobierno. El Ejecutivo no quiere hablar con nosotros y es un error político. Pareciera que todo lo que dice Santa Cruz está mal.

El ministro Iván Lima dijo que la Ley 2105 no está vigente, ¿fue derogada?

Lo que se derogó es el parágrafo III del artículo 24 de la Ley 1551 que establecía que se podían hacer cada cinco años las encuestas intercensales. La Ley 2105 ha derogado ese parágrafo de la 1551. Por lo tanto, no es cierto. ¿por qué no nos demuestran y digan qué ley ha abrogado la Ley 2105?