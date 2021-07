Reducen en un 35% los pacientes Covid-19 en los hospitales municipales de La Paz

Escucha esta nota aquí

En los hospitales municipales de La Portada y Cotahuma, redujeron los pacientes internados con la Covid-19 en un 35 por ciento. De los 62 enfermos registrados hasta el 20 de junio, la cifra disminuyó a 40, el 20 de julio.

“La característica de esta época es que se mantienes llenas las UTIs, pero los casos en sala común ya no llegan muchos”, informó el jefe de médicos del hospital Cotahuma, Alfredo Salinas. Explicó que, a diferencia de la primera y segunda ola, el flujo de ingreso de nuevos enfermos con síntomas leves y moderados ya no es diario como antes, y los que llegan ahora tienen síntomas más graves.

Hace un mes, había 45 internados en La Portada y 17 en el Hospital Municipal de Cotahuma; además, todas las UTI estaban ocupadas. Respecto a los macrodistritos con más contagios: Sur tenía 1.019, Cotahuma 906, Periférica 678, San Antonio 633, Max Paredes 630, Centro 505, Mallasa 22, Hampaturi 1 y Zongo, ni un solo.

Según datos del Observatorio Covid-19 de la Alcaldía de La Paz, hasta ayer 24 enfermos están en La Portada y 16 en Cotahuma; y todas las UTI siguen con enfermos. Respecto a los macrodistritos con más contagios, las cifras bajaron considerablemente: Sur ahora registra 291, Cotahuma 208, Periférica 188, San Antonio 168, Max Paredes 165, Centro 120, Mallasa 14, Hampaturi y Zongo, ningún contagiado.

“Estamos en la desescalada, bajando los casos, pero eso no significa que no puedan aumentar otra vez, no debemos bajar la guardia. Debemos continuar con las medidas de bioseguridad”, remarcó la directora del Hospital Municipal La Portada, Fátima Verduguez.