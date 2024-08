Reelección: "Un conflicto interno del masismo se lo quieren endosar al pueblo", dice un constitucionalista

Para el abogado constitucionalista William Herrera: "un conflicto interno del masismo se lo quieren endosar al pueblo, y no es la forma . El gobierno se ha lavado las manos con todo esto. Definitivamente esa es la consigna de todo esto". Señaló en referencia a la propuesta que lanzó el presidente del Estado Luis Arce, el 6 de agosto, con respecto a la reelección.

Entre las propuestas de referendo, el primer mandatario sostuvo que la tercera apuntaba a “l a reelección continua o discontinua de presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Para que los actores políticos no vuelvan a afectar la estabilidad y la economía de las familias bolivianas. Es importante precisar el carácter de la reeleción estipulada en el artículo 168 de la CPE”.

Sin embargo, Herrera considera: "No está claro qué es lo que se quiere hacer (el presidente), el referén dum es de una sola pregunta, que la pule el Tribunal Constitucional y luego pasa al Tribunal Supremo Electoral. Ahora solo estamos en un tanteo, el presidente lo que ha hecho es sondear, no ha dicho qué se pretende hacer con el artículo 168 de la Constitución (Política del Estado)".

Según el jurista, "lo que veo es una política distractiva, para que nos olvidemos de la crisis económica. No se sabe qué es lo que quiere, solo cuando tengan una pregunta es que se podría deducir lo que lo buscan".



Herrera considera que es una "medida desesperada, que solo está distrayendo a la opinión pública. El presidente no tiene claro lo que quiere. Es solo una idea muy general referida a esto, no hay elementos de juicio para conocer rumbo de este tema".