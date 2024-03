Refuerzan la vacuna contra el sarampión en El Alto

A través de brigadas móviles de salud, van casa por casa en la zona de Villa Esperanza, en la ciudad de El Alto, para vacunar a los menores de cinco años contra el sarampión. Esto luego de confirmar que la niña portadora de la enfermedad, caso detectado en Bermejo-Tarija, estuvo en esa zona.



“Las brigadas están yendo casa por casa, y las unidades móviles están vacunando en puntos específicos, todos los días en Villa Esperanza para hacer el bloqueo epidemiológico a la enfermedad”, explicó el secretario municipal de Salud, Saúl Calderón, a un medio de comunicación local.



La comuna de El Alto desplegó más de un centenar de brigadistas, además de buses móviles y ambulancias.



La semana pasada, se conoció que una niña de siete años y seis meses residente de Bermejo, Tarija, fue diagnosticada con sarampión; tras el seguimiento del caso se estableció que estuvo en la ciudad de El Alto. Se determinó que la menor no recibió ninguna dosis de la vacuna SRP, para prevenir el virus.



No obstante, Calderón aclaró que este caso no es un originario de El Alto, sino importado de Bermejo.



Desde el Ministerio de Salud informaron que se movilizó a todos los Servicios Departamentales de Salud para intensificar la vacunación contra el sarampión y la vigilancia epidemiológica con la finalidad de evitar la propagación de la afección.



Se instó a los padres de familia llevar a los centros de salud a los niños menores de cinco años, para que reciban la vacuna SRP y prevenir el Sarampión, la Rubéola y la Parotiditis.



El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa, que afecta sobre todo a los niños. Se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas.