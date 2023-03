Régimen Penitenciario afirma que Apaza no sufrió una embolia y no será llevado a un hospital

Casi cinco semanas después que el dirigente cocalero, César Apaza, fuera trasladado del penal de Chonchocoro al hospital de Clínicas con un cuadro de embolia, la directora nacional de salud de Régimen Penitenciario, Mariana García Vargas, dijo que el dirigente yungueño no sufrió ninguna embolia, y justificó que no podía dar el informe médico real porque no tiene permiso del paciente.