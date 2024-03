Régimen penitenciario afirma que permiso para que Jeanine Áñez asista al entierro de su madre llegó de manera extemporánea

“Lo llamé (a Limpias) por teléfono, no me respondió. Le mandé mensajes, la notificación. Y hace como media hora (alrededor de las 15:00) pude hablar recién con él. Y él me dijo que lo acababan de notificar del Tribunal, y que ya no iba a ser posible (la salida de Áñez), en razón de que es extemporánea la notificación; que él tiene que tener un periodo de por lo menos una hora y media a dos para que pueda ubicar a los custodios, que ellos llevan un armamento que debe ser declarado y es por eso la razón, por la que se necesita tiempo”, detalló la abogada Cuéllar.