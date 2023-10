Régimen Penitenciario asegura que no le llegó ninguna notificación para la salida de Camacho

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó la mañana de este miércoles que hasta el momento no le llegó ninguna notificación para la salida del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, del penal de Chonchocoro.



Camacho está invitado, al igual que el resto de los gobernadores del país, para asistir a la reunión del Consejo Nacional de Autonomías, que se realizará en la Casa Grande del Pueblo, desde las 16.00 de este miércoles, para analizar la crisis del agua.



Pero, "hasta el momento, hasta esta hora de la mañana (7:58), no ha llegado ninguna notificación de autoridad competente respecto a alguna salida del privado de libertad Luis Fernando Camacho al Consejo Nacional de Autonomías", dijo Limpias.



El funcionario remarcó que el Régimen Penitenciario actúa de acuerdo con las órdenes judiciales y que también hay los plazos establecidos para las notificaciones.



Entonces, "cualquier notificación debe ser con antela necesaria, estamos hablando con 24 horas, 48 horas, 72 horas, en diferentes casos, pero al momento no ha llegado ningún tipo de notificación o autorización de salida judicial", insistió.



El martes, la defensa jurídica de Camacho informó que "el Tribunal Décimo de Sentencia, a través de una acción de libertad, ha ordenado que el juez Juan José Quiroz, de manera inmediata, otorgue o niegue el permiso al Gobernador para que pueda asistir o no asistir al Consejo Nacional de Autonomías".



Camacho está detenido de manera preventiva desde diciembre de 2022 en el penal de Chonchocoro de La Paz por el caso Golpe I.