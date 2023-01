Régimen Penitenciario dice que la salud de Camacho es estable y rechaza su salida a un centro externo

Una junta médica realizó una valoración al gobernador Luis Fernando Camacho y concluyeron que se “encuentra establece de salud, por lo que no necesita recibir un tratamiento especializado en un centro de salud externo”, según informó la Dirección de Régimen Penitenciario.



A través de un comunicado, se informó que no obstante se acordó con familiares y abogado de Camacho que un médico y una enfermera las 24 horas del día hará seguimiento al tratamiento dispuesto, además un familiar podrá pasar la noche cerca del acusado y recibirá alimentos llevados por sus familiares.



La decisión de la junta médica, de la que participaron dos médicos de la familia Camacho, además de médicos especialista de Régimen Penitenciario, del Hospital de Clínica de La Paz y vía telefónica, desde Santa Cruz, el médico tratante para desvirtuar las especulaciones sobre el estado de salud de la primera autoridad del departamento cruceño.



“A la conclusión de la junta médica, los profesionales galenos acordaron que Camacho se encuentra estable de salud por lo que no necesita recibir tratamiento especializado en un centro de salud externo, asimismo, se informó a la familia y defensa del interno sobre los resultados de la junta médica, quienes estuvieron de acuerdo en todo lo mencionado”, resalta el comunicado.



Camacho fue aprehendido la tarde del 28 de diciembre en la ciudad de Santa Cruz y luego fue trasladado vía aérea a La Paz, como acusado del caso Golpe I. Allí, el juez cautelar determinó que Camacho, excívico y gobernador, sea recluido con detención preventiva por cuatro meses en Chonchocoro.