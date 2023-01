Régimen Penitenciario rechaza que se vulneren derechos de Camacho y alude a supuestos privilegios

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, ratificó que no se encontró evidencias de una cámara ni cableado en el área médica destinada al gobernador Luis Fernando Camacho y, por tanto, rechazó las denuncias de espionaje.

"No admitimos que nos califiquen que estuviéramos vulnerando algún derecho o (cometiendo) espionaje cuando, al contrario, la administración penitenciaria ha dado concesiones que, en algún momento, se han traducido como privilegios", manifestó Limpias.

Resaltó que Camacho no habría querido entregar el material supuestamente encontrado, incluso cuando la Defensoría del Pueblo y personal del IITCUP estaban presentes. Además hizo notar que su abogado Martín Camacho sacó la cámara de forma irregular y sin revisión de los policías.

"Quiere decir que no han entrado por el conducto regular y tenemos la sospecha también de que como no han seguido los conductos regulares se haya aprovechado de estas situaciones. (...) Nos hace creer que el ingreso y salida de la cámara no ha sido regular", apuntó.