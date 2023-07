Reglamento de preselección de candidatos a magistrados naufraga en plena pugna masista

Diputados y senadores no lograron ponerse de acuerdo si proseguir o no y al final optaron por el voto secreto; el segundo problema fue la pregunta para votar por el Sí o No. El MAS tenía los votos suficientes para definir por la continuidad, pero las pugnas de los bloques 'arcistas' y 'evistas' impidieron seguir con el proceso.