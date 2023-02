Reinerio está afuera y la vía está libre para Larach

No va a la presidencia, pero puede apostar por la segunda vicepresidencia. Esa fue la respuesta que recibió Reinerio Vargas, vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), de parte de la Junta Electoral del Comité pro Santa Cruz. De este modo, la entidad ratificó a Fernando Larach como el único habilitado para dirigir a los cívicos durante el periodo 2023-2025.

El presidente de la Junta, Róger Montenegro, explicó ayer al oficializar las candidaturas que Vargas había sido postulado por cívicos de la provincia Cordillera, quienes no cumplieron todos los requisitos que establece el estatuto del Comité.

Sostuvo que la decisión fue “en estricto apego” a los estatutos y que, “cualquier otra interpretación que haya, ahora no corresponde” al proceso. Con la inhabilitación de Vargas, el único candidato a presidente que queda será Fernando Larach Santiestevan, quien fue el primer vicepresidente de la gestión saliente que estuvo a cargo de Rómulo Calvo. Las elecciones serán este sábado 11 de febrero en el Comité.

También está habilitado, Stello Cochamanidis Garces y para la segunda vicepresidencia van dos: Leonardo Martínez Saucedo y Wilford Zurita Vaca . Vargas informó ayer que notificó a la Junta que no iba a participar en la elección para la segunda vicepresidencia porque no se había postulado para ese cargo.

“Jamás dije que iba a ser candidato a segundo vicepresidente. Quiero agradecer que, por equivocación o no sé qué motivo, han sido dos sectores que me propusieron cuando ellos sabían que yo era candidato a presidente. Les agradezco y ojalá que eso no sea inducido”, declaró Vargas. El pasado fin de semana denunció que había “manipulación”, pero luego bajó el tono y lo hizo en medio de una creciente polémica.