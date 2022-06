Reiteran argumentos contra Áñez; acusadores piden 15 años de cárcel

Escucha esta nota aquí

En la tercera jornada de alegatos finales del juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez, el equipo de abogados de la Procuraduría General del Estado (PGE) reiteró los argumentos que ya fueron presentados por la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno. Además, todos coinciden en pedir 15 años de cárcel en la parte final de un juicio que cerrará esta semana.



La acusación es por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. La pena solicitada es con agravantes y es la máxima para esos delitos.



“La senadora Jeanine Áñez se arroga, se autoproclama como presidenta del Estado sin respetar los procedimientos de la Constitución Política del Estado, el reglamento de la Cámara de Senadores, el Reglamento de la Cámara de Diputados que regulan las sesiones de la Asamblea”, dijo el abogado de la PGE en la presentación de los alegatos.



Luego participaron los representantes de la Cámara de Senadores con esas mismas alegaciones. La defensa de la exmandataria cerró las sesiones de ayer y se declaró un nuevo cuarto intermedio hasta las 14:00 de este jueves. Junto con Áñez están acusados los ex altos jefes militares que tuvieron mando durante la crisis política de 2019: Williams Kaliman Romero, Flavio Gustavo Arce San Martín, Jorge Ever Fernández, Jorge Pastor Mendieta y Sergio Orellana Centellas.



El juez Germán Ramos Mamani recordó que la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno utilizaron dos horas para exponer todos sus argumentos contra los siete acusados. Fue entonces que el representante de la PGE aceleró su participación y lanzó apresuradamente sus alegatos contra los seis militares, pero fueron los mismos que se escucharon desde el lunes.



Luis Guillen, quien es parte de los abogados de la defensa de Áñez, aseguró que no se demostró que hubiese existido ninguna coordinación entre los jefes militares de entonces antes de que se inicie la transición en el Gobierno.



Áñez fue senadora y en esa condición asumió la Presidencia tras la renuncia de Evo Morales, quien además dejó el país después de las fallidas elecciones en las que buscó ser reelegido por un cuarto mandato consecutivo. “Por último, se ha evidenciado que lo que ha hecho la expresidenta es cumplir con la obligación que tenía como presidenta de la Cámara de Senadores”, indicó el jurista al salir del tribunal que ayer comenzó a escuchar los alegatos de defensa.



El fiscal Omar Mejillones informó que este jueves se escucharán los alegatos de la defensa.