Relator de Naciones Unidas fijó reunión con comisiones legislativas; opositores denuncian discriminación

Las comisiones de Constitución y de Justicia Plural, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores fueron convocadas a reunirse con el Relator de Naciones Unidas, Diego García-Sayán; sin embargo, los legisladores opositores denunciaron que fueron marginados de esos encuentros y no les comunicaron nada desde el oficialismo.





“Nosotros no conocemos ninguna invitación, por lo menos los opositores que formamos parte de la comisión de Constitución de diputados no conocemos de parte del Relator que hayamos sido invitados, hicimos las averiguaciones y en la comisión no nos informaron nada, sabemos que hay la reunión, pero no nos comunicaron nada”, lamentó el diputado Enrique Urquidi (CC), quien es integrante de esta comisión.





De acuerdo con la agenda oficial de Diego García-Sayán, este miércoles habrá tres reuniones oficiales con los legisladores, la primera tendrá una duración de 30 minutos, de 10:00 a 10:30 con los presidentes de las dos cámaras legislativas. El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, confirmó este encuentro y dijo que fue a solicitud del representante internacional.





La segunda reunión debería iniciarse a las 10:40 hasta las 11:40 y sería con los seis senadores de las comisiones de Constitución y la de Justicia Plural, no obstante, la senadora, Nelly Gallo Soruco (CC) informó que tampoco recibió una comunicación oficial para asistir a ese encuentro.





“Estamos mandando un fuerte reclamo a la presidencia de la Comisión y vamos a realizar una denuncia pública de cómo el oficialismo marginó a los senadores que no forman parte del MAS. Vamos a estar temprano en la comisión a ver si hay alguna convocatoria oficial”, dijo la senadora, Gallo.





Según Freddy Mamani deben concurrir las comisiones en su conjunto y no solo las presidencias, cada una de las comisiones está integrada por dos senadores del MAS y uno de oposición.





A las 11:50 está previsto el inicio de reunión de las comisiones de Constitución y de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, en este caso son 20 legisladores en total, 14 diputados del MAS y seis de la oposición, se prevé que la reunión concluya a las 12:50.





Finalmente, el delegado internacional se reunirá con las autoridades del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz por espacio de 40 minutos, con lo que cerrará la agenda matutina. Para horas de la tarde está prevista la agenda de encuentros con las organizaciones y personalidades que tramitaron una entrevista con la misión.





