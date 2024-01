Renuncia otro magistrado y el nuevo presidente del TSJ pide al Legislativo viabilizar elecciones judiciales

El mandato de Miranda como del resto de los magistrados (26 en total) venció el plazo legal de seis años el pasado 31 de diciembre, pero por efecto de un fallo emitido por el Tribunal Constitucional se prorrogó su gestión hasta que se realicen esas elecciones, cuya fecha aún no fue determinada por la Asamblea Legislativa ni el Tribunal Supremo Electoral (TSE)

Miranda ya no asistió este miércoles al acto de presentación de informe de gestión del nuevo presidente Marco Ernesto Jaimes y sorprendió con su carta entregada en Plataforma de Atención al Público.

Además explicó que por el sometimiento a la Constitución Política del Estado, en el marco del artículo 203, las decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional son vinculantes y de cumplimiento obligatorio para el órgano judicial, por lo que no debería existir duda del cumplimiento de la Declaración Constitucional 49 del 2023. "La coyuntura no es grata para los magistrados que componen el Tribunal Supremo de Justicia, pero existe el deber de sometimiento a la Constitución, del cual no podemos excusarnos, menos ser indiferentes. Lo contrario sería generar un descalabro en el órgano judicial ".