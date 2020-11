Renuncia viceministro Wilson Santamaría

Escucha esta nota aquí

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, anunció que mañana presentará su renuncia al cargo que venía desempeñando y dejará al Comandante General de la Policía, todo el operativo de seguridad de la transmisión de mando, en la presidencia del Estado, que se realizará el domingo.





“Yo he decidido mañana, poner a disposición mi cargo y retornar a mis actividades, he cumplido el tiempo que correspondía en el área particular que me toca”, dijo la autoridad en una entrevista con la red Unitel.





Santamaría es el segundo viceministro de ese despacho que deja su cargo antes de que se posesionen las nuevas autoridades. En la mañana de este miércoles lo hizo el viceministro de Régimen Interior, Javier Issa.





Santamaría era diputado de UD hasta la asunción de Jeanine Áñez como presidenta y juró a su cargo el 19 de noviembre del pasado año. Desde entonces dejó la Asamblea y asumió el cargo al lado del exsenador Arturo Murillo, que es hasta el momento, el ministro de Gobierno.





Lea también PAÍS Javier Issa deja el cargo de viceministro de Régimen Interior y Policía Su alejamiento tiene lugar a cuatro días de la posesión de las nuevas autoridades del MAS. Considera que realizó una buena gestión y dice que colaborará al país cuando sea necesario