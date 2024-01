Reportan 14 puntos de bloqueo y acusan a Evo de buscar muertos

Cochabamba con seis puntos de bloqueo; Potosí tres; Oruro y Santa Cruz con dos cada uno; y cierra La Paz con un punto de bloqueo, así concluyó el martes el panorama de conflictos en el país y fue la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) la que confirmó los 14 puntos en las seis regiones.



“Esto (el bloqueo de caminos) va a crecer, está empezando recién y mañana (miércoles) se sumarán otras regiones y otros puntos”, decía, Humberto Claros, secretario general de la confederación campesina afín a Evo Morales en la localidad de Parotani, Cochabamba que se convirtió en el epicentro de las protestas que impulsan los grupos que apoyan al expresidente.



Paracaya, San Jacinto, Puente Lágrimas, Bombeo, Llavini y Parotani, en Cochabamba; Puente Ichilo y camino a Cotoca, en Santa Cruz; Cruce Kharipuyo y Pongo en Oruro; Ventilla, Yocalla y Puna, en Potosí; finalmente Caracollo en el límite departamental de La Paz-Oruro, son los 14 puntos reportados por la ABC al final de la tarde del martes.



El lunes 22 mientras el Gobierno festejaba los 15 años del Estado Plurinacional, la facción evista del MAS iniciaba el bloqueo de caminos en demanda de la convocatoria a elecciones judiciales. Aunque el Gobierno minimizó las protestas, todos los sectores afines al Ejecutivo salieron a condenar el bloqueo y acusaron al expresidente, Evo Morales, de buscar muertos en su movilización.



“El único responsable ante una situación que vaya a pasar en el bloqueo (muerte de personas) es don Evo Morales Ayma, nuestro expresidente del Estado Plurinacional. Es una vergüenza que él siga incitando a bloquear, pero no vamos a entrar en su juego, conocemos el actuar desmedido de toda esa juntucha que le rodea, desesperados por volver”, dijo iracundo el dirigente, Adalid Cabrera, uno de los ejecutivos de los interculturales que respaldan a Arce y Choquehuanca.



Las pérdidas



Mientras los grupos afines al Gobierno condenaban a Morales, los transportistas internacionales reportaban las consecuencias del segundo día de bloqueo caminero. Pedro Quispe, dirigente de Choferes Asalariados de Transporte Internacional y Nacional, aseguró que casi llega al millar de camiones varados en las carreteras del eje principalmente.



La ruta Santa Cruz-Cochabamba-La Paz es la más utilizada por el transporte internacional y ayer en el Locotal, Cochabamba, hubo un acuerdo para dejar pasar los camiones de carga pesada y con productos perecederos. Los campesinos limpiaron por una hora la carretera y dejaron pasar nueve camiones.



Los empresarios también se pronunciaron y el gerente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Gustavo Jáuregui, informó que por cada día de bloqueo este sector pierde cerca de $us 120 millones, en ese marco pidió a las autoridades de Gobierno mediar por el diálogo, ya que es el sector más afectado.



Ante este panorama, el Gobierno habilitó, a través de Boliviana de Aviación (BoA), los denominados “vuelos solidarios” para personas que tengan alguna urgencia, sin embargo, no comunicaron el costo de los pasajes, la hora ni la frecuencia, todo quedó en anuncio.



Parotani



El mayor punto de concentración de campesinos se produjo en la localidad de Parotani, distante 39 kilómetros de Cochabamba. Al finalizar la tarde, eran miles de campesinos que se habían reunido y donde lanzaron la arenga para convocar a otras poblaciones rurales a sumarse al bloqueo caminero.



La asamblea concluyó que no se moverán de ese punto y denunciaron la acción desmedida de la Policía. Los campesinos exhibieron al menos medio millar de cartuchos de gas lacrimógeno y granadas de gas que arrojó la Policía contra los bloqueadores.



Estos denunciaron que la Policía se subió a los cerros para lanzar desde ahí los gases contra los campesinos que estaban en la carretera, aunque hasta el momento no se reportó, oficialmente de policías o campesinos heridos. En esa región confluyeron campesinos de tres municipios, Parotani, Sicaya y Santiváñez.



Las demandas



La diputada Daysi Choque (MAS-ala arcista), pidió la intervención “inmediata” del ministerio de Gobierno y de la Fiscalía para enjuiciar a Evo Morales por los daños que está causando con el bloqueo de caminos.



“No seamos con unos implacables y con otros no, si queremos ser implacables tenemos que ser con todos, en su momento hemos pedido proceso para Luis Fernando Camacho, por eso hoy pido proceso para Evo Morales, Andrónico Rodríguez y todos sus colaboradores porque ya es suficiente”, reclamó la parlamentaria oficialista.



El exdiputado, Amilcar Barral, también llegó hasta la Fiscalía en La Paz para presentar una denuncia contra Evo Morales y una acción de cumplimiento contra el ministro de Gobierno.