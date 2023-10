Reportan casi mil casos de trata y tráfico de personas en nueve meses

Ponte en Línea busca una articulación de toda la comunidad para que se sumen los esfuerzos en la lucha contra este flagelo que daña a cientos de niños, niñas y adolescentes en el país.



Cruz explicó que la Fundación Munasim trabaja en esta temática desde hace 15 años en Bolivia y cada año atiende a alrededor de 50 víctimas de explotación sexual.



Según especialistas, la recuperación de las víctimas es un proceso complejo que necesita un acompañamiento constante.



Estudios e intervenciones realizadas desde Munasim Kullakita señalan que por cada año de explotación que haya sufrido la víctima, se requiere de 1,5 años de recuperación, a través de varios procesos de acompañamiento, que podrían prolongarse si no existe un apoyo familiar.



La directora de ChildFund en Bolivia, Ximena Loza, remarcó la importancia de que, tanto padres y madres, conozcan acerca del consumo digital de los menores en las redes sociales para orientarles que no todo en la web es verdadero, ni seguro.



“Tenemos que tener más cuidado porque estamos siendo asechados por fines comerciales, por fines delictivos y a veces no nos damos cuenta”, alertó.