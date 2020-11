Reportan primer caso de reinfección de Covid-19 en Sucre

Escucha esta nota aquí

Un joven de 25 años se convierte en el primer caso de reinfección del coronavirus en Chuquisaca, informó el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Enrique Leaño. El hombre ya se contagió con Covid-19 en junio de este año y dio negativo a dos pruebas posteriores, pero este recientemente volvió a presentar síntomas y dio positivo a la prueba.



Leaño señaló que se presentaron seis personas sospechosas de reinfección quienes fueron sometidos a las pruebas correspondientes, cinco de ellos fueron descartadas y el sexto resultó positivo.



La autoridad señaló que este joven ya estaba entre los recuperados, pero este mes volvió a presentar síntomas, acudió a un centro médico y el examen de laboratorio resultó positivo.



“El paciente presentó síntomas leves de dolor de cabeza, dolor microocular, hipertensión, molestias en la garganta y no se pudo determinar dónde se contagió porque estuvo circulando en la ciudad”, aseguró.



Esta persona fue aislada en su propio domicilio y no requiere una internación, se encuentra estable por la edad que tiene. El médico recomendó a la población seguir aplicando los protocolos de bioseguridad para evitar posibles casos de reinfección.



“Sería el primer caso de reinfección de coronavirus estudiado en Sucre”, remarcó la autoridad de salud.



Este caso fue confirmado por el presidente del Comité Científico Departamental del Covid-19, Jhonny Camacho, quien señaló que no se pudo establecer con precisión cómo se infectó, debido a la “transmisión comunitaria sostenida” en la que se encuentra Sucre.