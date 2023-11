Reprograman para el miércoles audiencia de Arias

La defensa del alcalde de La Paz, Iván Arias, presentó ayer un recurso de actividad procesal defectuosa por el caso denominado jet fuel, pero el juez se lo negó. El magistrado reprogramó la audiencia cautelar para el próximo miércoles 29.



La Fiscalía pide detención preventiva para la autoridad paceña por el presunto delito de daño económico al Estado. Por el mismo caso, hoy, a las 14:00, será la audiencia cautelar de la expresidenta Jeanine Áñez.



Fuentes judiciales relataron que los abogados de Arias justificaron ampliamente por qué consideraban que había defectos en la imputación presentada por la Fiscalía. Después de escuchar a ambas partes, el magistrado no dio curso y citó a otra audiencia para el miércoles.



En la próxima cita, los defensores de Arias presentarán otro recurso denominado inscripción de prejudicialidad, otro recurso que tiene el objetivo de frenar el proceso penal porque existe una auditoría pendiente de la Contraloría y, precisamente ese documento, deberá determinar si hubo o no daño económico al Estado.



Con este último recurso, la defensa busca frenar la vía penal y allanar la administrativa.



Según la imputación, la Fiscalía denuncia que en este caso se cometió un daño económico de Bs 53,9 millones al Estado al vender 13.772.980 litros Jet-Fuel a precio subvencionado para vuelos nacionales e internacionales, entre el 26 de junio y el 10 de diciembre de 2020.



En ese momento, el precio internacional del litro de combustible era de Bs 6.65 y se vendió a 2.77. En septiembre pidió la ampliación de la imputación formal contra Óscar Ortiz Antelo, exministro de Desarrollo Productivo y Economía; Óscar Bruno Mercado, ministro de Trabajo; José Luis Parada, ministro de Economía; Jorge Fernando Oropeza, ministro de Minería; y Beatriz Capobianco, ministra de Desarrollo Rural y Tierras.



Por su parte, la defensa de Áñez señaló que, al ser expresidenta, la audiencia de hoy por la vía ordinaria no corresponde, sino un juicio de responsabilidades.