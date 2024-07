Restauran la obra de los que intentaron ponerle rostro a Dios y a los santos

Judith con la primera imagen que restauró, la del Cristo crucificado La virgen de la Navidad, esa que de rodillas en el suelo extiende sus manos para mostrar al niño recién nacido en el pesebre, parece una dulce niña. Pero no siempre ha estado así. Su creador la talló y pintó para que todo el que la vea, aunque sea analfabeto y no pueda leer la Biblia, sienta su candidez y le cale hasta los huesos, pasando por la mente y el corazón.

"La última imagen, la del arcángel Miguel, mide 1,80 m de altura, me he encontrado con un deterioro muy significativo por la termita, en especial en una de las piernas. Se la ha podido restaurar con la misma madera, porque no usamos fierros, ni alambres, ni cables", cuenta Judith, que desde enero se mudó de La Paz a San Ignacio, donde se improvisó un taller en la parroquia, en el que trabaja de lunes a domingo, acompañada por estas imágenes y se siente privilegiada porque haya recaído en ella el honor de devolverles la belleza y dignidad. "Siento la energía de San Miguel, que me dice que tengo que tener equilibrio", confiesa.