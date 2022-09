Restos de los pilotos accidentados en Charagua llegan al aeropuerto El Trompillo y son examinados por forenses

La avioneta con el piloto y copiloto habían salido, el miércoles, desde Yacuiba rumbo a Santa Cruz, luego de dejar parte del personal de una empresa, pero su retorno no se concretó. La torre de control perdió contacto con la aeronave y alertó sobre el incidente .

Los dos pilotos eran considerados, por su colegas, como expertos en pilotaje. Aún no se tiene una explicación de las maniobras realizadas. Incluso, Carlos Áñez, piloto de 31 años, se había comunicado 20 minutos antes del accidente con su esposa, a quien no reportó ningún desperfecto.



El operativo de rescate fue cuestionado por la Asociación de Pilotos que denunció que hubo omisiones de socorro por parte de las autoridades y de la Brigada Aérea III, pues manifiestan que no se siguieron los protocolos en caso de estas emergencias.



Por ejemplo, fue el piloto Miguel Moreno quien sobrevoló la zona el jueves y encontró la avioneta accidentada, envió las nuevas coordenadas para que las autoridades emprendan el rescate.