Restricciones sanitarias: Opositores convocan a Del Castillo por inacción policial y este dice que no perseguirán

Escucha esta nota aquí

La decisión de la Policía de no detener o multar a los infractores de las restricciones en cinco municipios llevó al diputado de Comunidad Ciudadana Alberto Astorga a presentar una Petición de Informe Oral al ministro de Gobierno, Carlos Del Castillo, para que justifique esta instructiva. El ministro aludido dijo que el Gobierno no perseguirá a la ciudadanía que no obedezca las medidas.





“No necesitamos más encarcelamientos, no necesitamos que se empiece a perseguir, arrestar a las personas por un tema sanitario”, dijo Del Castillo e invitó a las autoridades subnacionales para discutir otro tipo de control en las ciudades donde se dispuso la restricción total.





Los municipios de cinco ciudades capitales: Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Tarija y Oruro adoptaron restricciones y cuarentenas en domingo para frenar el avance del coronavirus y el domingo, el Gobierno emitió un comunicado en el que ordenó que la Policía no realice detenciones ni multe a los infractores.





El Alcalde de La Paz, Iván Arias, pidió este lunes una reunión al ministro de Gobierno y aprovechó la invitación de este para explicarle las medidas restrictivas que se deben implementar en la sede Gobierno.





“Yo les pregunto a algunas autoridades municipales si estarían de acuerdo a meter presos a más de 65.000 gremiales que estaban trabajando desde las 04:00 o 05:00 de la mañana, si vamos a meter presos a más de 18.000 familias de transportistas que están trabajando llevando alimento a su hogar, creo que no es una medida acertada”, desafió Del Castillo.





Por su parte, el diputado Astorga propuso cuatro preguntas a Del Castillo: que informe por qué se dispuso que la Policía no acate lo dispuesto por los gobiernos subnacionales; la segunda pregunta pide saber qué tipo de coordinación hubo entre el Ministerio de Gobierno y los gobiernos subnacionales; en la tercera pregunta le pide explicar cómo pueden hacer alcaldías y gobernaciones para controlar los excesos de las personas; finalmente pide saber cómo pueden solicitar apoyo los gobiernos locales y regionales para hacer cumplir las medidas que lanzaron para el fin de semana.





La decisión ministerial también provocó la reacción y crítica de los líderes de oposición. El expresidente, Jorge Tuto Quiroga, protestó a través de su cuenta personal en Twitter, “Gobierno de Arce desautoriza frontalmente las medidas contra pandemia de gobiernos subnacionales, violando la Constitución y desconociendo las autonomías. Así se hace responsable único del #coronavirus, porque llama a ciudadanos a desconocer a autoridades locales y regionales”, publicó.