Retención de 69 bolivianos en Barcelona revela tráfico de visas Schengen falsas

Están varados en la Terminal C del puerto de Barcelona, en España. Son 69 bolivianos que viajaron en un crucero de la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC) y que fueron estafados con el visado Schengen. Los familiares de las víctimas denuncian que los afectados pagaron $us 10.000 en Bolivia a una agencia de viajes que les ofreció el viaje y la visa. La Cancillería aún gestiona una salida legal, pero lo más seguro es que sean devueltos al país.

Se desconoce cuál es la agencia de viajes que hizo la operación para fines migratorios y no turísticos.

En declaraciones a medios españoles, uno de los familiares, Luis Mario Celaya, explicó que los bolivianos “subieron al barco pensando que su visado era legal, pero al llegar a Málaga (España) descubrieron que fueron víctimas de un engaño por parte de la agencia” a la que no identificó.

Por su parte, Florencio Acuña, otro familiar, espera a que su hija y su nieto salgan del crucero. “La empresa (donde él trabaja) me ha llamado porque dicen que dónde estoy, que tendría que estar trabajando. Les pedí que, por favor, me dejaran quedarme porque mis familiares lo están pasando mal”, relató a medios españoles.

Los ciudadanos bolivianos no requerían visado para hacer viajes de hasta 90 días a países que son parte del espacio Schengen. Eso fue posible hasta 2007, cuando entró en vigencia este visado comunitario adoptado por los gobiernos europeos para responder al aumento del flujo migratorio que venía desde Bolivia. Ya entonces, las motivaciones de esas migraciones eran presentadas al amparo de viaje por turismo.

En 2015, el Gobierno boliviano y la Unión Europea (UE) iniciaron negociaciones para suprimir el requisito del visado Schengen para los bolivianos que hagan viajes de corta duración. El asunto se volvió a abordar en 2022 en un diálogo de “alto nivel” en La Paz; sin embargo, actualmente esas negociaciones no han avanzado.

No obstante, el Ejecutivo boliviano consideró que es la empresa es la que debe otorgar “una inmediata solución” a los 69 ciudadanos “puesto que su obligación era corroborar los documentos de ingreso o salida a cualquier destino que ofrezca sus servicios” para evitar “este tipo de imprevistos”.

Ayer, la Cancillería no emitió ninguna información sobre la situación de los connacionales. Mientras, desde el interior del crucero, Paul Ibarguengoitia, uno de los pasajeros, relató que el domingo pasado les informaron por megáfono sobre “algunos problemas” con los 69 bolivianos y que el lunes y martes ya no tuvieron más información. Un ciudadano español que abordó el barco con su familia en Málaga y que pretende llegar hasta Italia, detalló que ayer la empresa dejó bajar del barco a los pasajeros que no son bolivianos para que puedan trasladarse por Barcelona.