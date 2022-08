Retiro del NIT a Carvajal amenaza a las regionales

El funcionamiento de las asambleas departamentales de Derechos Humanos está en riesgo, ya que no cuentan con personerías jurídicas y dependen del Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdh-Bolivia), el mismo que ya no pertenece a Amparo Carvajal después de que Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) la desconociera como representante legal, así lo explicó el presidente de la Apdh de La Paz, Javier Quisbert.



El fin de semana, Carvajal denunció que el SIN le retiró la representación legal de la Asamblea y en su lugar inscribió a Edgar Salazar Limachi, quien tiene la representación de esta organización desde el 19 de diciembre de 2021, cuando realizó un congreso tildado de ser afín al MAS.



“La departamental de La Paz no tiene una personería jurídica propia, sino que tenemos que trabajar con la personería de la nacional y todo lo que suceda ahí, además, afectará a las departamentales porque si logran tomar la asamblea nacional muy fácilmente podrán instrumentalizar y hacer desaparecer a las departamentales”, sostuvo Quisbert.



Por su lado, Salazar en contacto con EL DEBER dijo que inició el trámite en enero y presentó los documentos originales para obtener el NIT. “Carvajal cesó sus funciones en 2018. El cambio de NIT fue en mayo y esa situación ya la conocía la señora”, enfatizó.