Revelan que el INE no tenía personal y encargó tarde las tablets para el Censo

“Fuimos a una reunión con el INE en la que nos dijeron que el avance de la cartografía hasta el 30 de mayo era del 23% y el 30 de junio el avance estaba en 30%. Cuestioné cómo era posible que en un mes solo hayan avanzado el 7%. Me dijeron que eso ocurrió porque no llegaron las tablets que pidieron desde China, luego no había quién firme los contratos para el personal de la actualización cartográfica por la baja médica del director y la renuncia de la ministra Gabriela Mendoza, y por esto no había personal”, sostuvo el especialista.