Revelan que Evo quería la Presidencia en 2020

El exsenador disidente del MAS Omar Aguilar reveló que el proceso de pacificación del país no se allanó porque Evo Morales insistía, desde Argentina, en ser candidato presidencial en los comicios de 2020, mientras se negociaba con el Gobierno de Jeanine Añez la ley de elecciones y designación de vocales para el Tribunal Supremo Electoral.

Agregó que la oposición presidida por Óscar Ortiz, Álvaro Coímbra y otros dijeron que Evo Morales no podía ser candidato y de por medio estaba previsto anular la personería jurídica del MAS. Aguilar había convencido a Morales de no candidatear, ya que la sigla del partido azul estaba en riesgo.

“Después de 30 o 40 minutos, Evo Morales me dice textual: Omar, confío en vos, no voy a ser candidato, voy a dar un paso al costado, viabilicen las elecciones como están planificando, es importante la ley de garantías, es importante la elección de vocales. Pero no te olvides de la personería jurídica, tienes que salvar la personería jurídica a través mío era el mandato para Eva Copa”, reveló.