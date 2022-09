Revelan que redes sociales de Evo y del Gobierno son manejadas desde 4 países

Las cuentas de Facebook de los medios estatales, el Viceministerio de Comunicación, incluso de Evo Morales registran administradores desde Argentina. En el caso de tres perfiles del MAS se muestran países como Estados Unidos y Vietnam. En ambos casos predominan, en número, los gestores de Bolivia.



Los politólogos atribuyen el manejo de mensajes a una posible asesoría política externa por la afinidad ideológica, sobre todo con Argentina, país recurrente en páginas del Estado y del partido oficialista. Mientras, los expertos en redes sociales consideran que se debe a una cuestión de seguridad informática, marketing político y posicionamiento.



Las páginas de Bolivia Tv (cuenta verificada), Radio Patria Nueva - Radio Illimani, el periódico Ahora El Pueblo, Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia (cuenta verificada) y de la viceministra Gabriela Alcón Merubia tienen un factor común: registran a administradores desde Argentina y Bolivia, como muestra la función “Transparencia de la Página” de la red social estadounidense.



La sección que ofrece la red más usada en Bolivia no muestra los nombres de los perfiles administradores y una misma persona podría gestionar más de una página virtual.



“La política ya no solo es local, es globalizada. Los partidos contratan asesores externos, gente que les maneja Facebook y redes sociales desde otros países. La lógica del socialismo del siglo XXI o de los países populistas es que ellos prefieren tener países afines”, explicó el analista político Paúl Antonio Coca, a tiempo de decir que la relación con Argentina es muy estrecha.



El experto en temas electorales José Velasco coincidió con Coca, y cree que existe un asesoramiento no solo desde el país liderado por Alberto Fernández, sino desde Venezuela, México y Rusia.



Asimismo, las cuentas del MAS - IPSP, Generación Evo y Radio Kawsachun Coca, además de Bolivia TV muestran a administradores desde Estados Unidos, Argentina y hasta Vietnam.



Otro dato que salta a la vista es el número de personas que manejan estos perfiles. Por ejemplo, el medio de comunicación de Evo Morales y de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba es gestionado por 38 usuarios. Le sigue el periódico antes llamado Cambio, con 28; radio Illimani y el viceministerio tienen 19; Generación Evo, 11; Bolivia TV y Alcón, 10, y la cuenta del MAS, cuatro.



EL DEBER intentó comunicarse con la viceministra de Comunicación para conocer si existe algún contrato de consultoría, sobre todo en los medios del Estado; sin embargo, no contestó las llamadas y mensajes dejados en su buzón.



Desde la perspectiva del periodista digital y experto en redes Tonny López, el manejo de una página virtual por administradores internacionales se debe a tres factores: contrato de consultorías externas, adquisición de una página con seguidores (estrategias de marketing) y seguridad informática que ayude a evitar el bloqueo de la cuenta.



“La mayor parte de las empresas de redes sociales y de sistemas informáticos como Google, Yahoo y Facebook tienen oficinas en Argentina. Ese país tiene más conocimiento y consultorías en marketing digital, posicionamiento, redes sociales y otros”, explicó.



Eliana Quiroz, experta en tecnología y redes, indicó que es necesario conocer cuál es el perfil internacional que administran dichas páginas para tener un panorama más completo del asunto y cuyo tema debe ser respondido por la viceministra de Comunicación.



“Es difícil sacar conclusiones solo viendo la nacionalidad y se deberá ver la actividad de las cuentas”, reiteró.



Los cuatro especialistas recordaron que durante la campaña electoral de 2020 existían administradores internacionales desde Argentina, Venezuela, México y Estados Unidos. Varios partidos y alianzas habían contratado consultoras para efectivizar el movimiento en redes sociales por las restricciones que existían por el coronavirus.



En 2020, al menos nueve páginas de Facebook eran administradas desde Argentina para hacer campaña electoral a favor del binomio Luis Arce - David Choquehuanca.



Las cuentas oficiales en Facebook de Arce y Choquehuanca registraban 11 administradores desde Argentina y cinco desde Bolivia. La página oficial y verificada del MAS- IPSP era gestionada en Argentina por 10 personas y en Bolivia por dos.



Velasco afirmó que los candidatos tienen todo el “derecho legítimo” de contratar asesores extranjeros. Sin embargo, apuntó que Argentina se convirtió en ese año en un “país refugio” para Evo Morales desde donde se activó la campaña para los postulantes del MAS y con respaldo del presidente argentino, Alberto Fernández.



Comunidad Ciudadana (CC) había contratado a Conéctica Ltda. para la campaña de Carlos Mesa. Su página era gestionada desde Bolivia por 11 personas y una desde México. La campaña de Jorge Quiroga, con Libre 21, era elaborada por Samuel Alberto Jaldín Vargas y registraba administradores desde Estados Unidos.



En esa época Tuto y Mesa eran los que más invirtieron en Facebook. El líder de CC invirtió Bs 288.204 y Quiroga pagó Bs 119.662.



Campaña adelantada por Evo



Los politólogos consultados también explicaron que existe una tendencia en redes sociales y en la coyuntura política de una campaña electoral prematura debido a las fisuras y roces entre los líderes del partido oficialista.



Este medio hizo una revisión de páginas y grupos en Facebook que promueven a Evo Morales como candidato del bicentenario.



La cuenta con más de 21.000 seguidores es EVO Presidente, cuya foto fue actualizada el 18 de agosto. Es decir, un día antes que el exembajador de Paraguay Mario Cronenbold propusiera a Morales como candidato a las elecciones nacionales de 2025.



“Estamos en un enfrentamiento interno del MAS y con campañas, sobre todo la de Evo que es muy prematura. Pero no se está tomando en cuenta la gestión pública. Se ve más una lucha política”, sostuvo Velasco.



Mientras Marcelo Arequipa no ve una pugna, sino una división por el poder nunca antes vista en el país.



El diputado del MAS Ramiro Venegas admitió que es muy pronto hablar de aspirantes a la Presidencia en 2025 y que estas decisiones se harán en el congreso del MAS que todavía no tiene fecha. Al ser consultado si existía asesoramiento externo para comunicación de su partido, dijo que no conocía este aspecto.